Зеленский 4 июня встретится с президентом Польши

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Встреча Анджея Дуды с Зеленским состоится в резиденции Постоянного представителя Польши при Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский завтра в Брюсселе проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, это будет первая встреча глав государств в новой персональной конфигурации. Также он заявил, что встреча Дуды с Зеленским состоится в резиденции Постоянного представителя Республики при Европейском Союзе, что, как утверждает, является символическим.

"Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины", - заявил Щерский.

Напомним, директор по вопросам стран Европы и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Томас Майр-Гартинг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осуществит визит в Брюссель.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 2 мая советники президента Александр Данилюк и Руслан Рябошапка в Брюсселе провели встречу с послами Евросоюза. Они провели беседу с послами ЕС на Комитете по вопросам политики и безопасности.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины Владимира Зеленского и заявил о готовности ЕК к сотрудничеству.