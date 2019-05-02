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Советники Зеленского в Брюсселе пообщались с послами ЕС

Новости » Политика    02.05.2019 - 21:15
Советники Зеленского в Брюсселе пообщались с послами ЕС
Фото (twitter.com/kmathernov)

Данилюк и Рябошапка в Брюсселе провели встречу послами Европейского союза

Советники избранного президентом Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка в Брюсселе провели встречу послами Европейского союза. Об этом в Twitter написала заместитель директора Генерального директората по вопросам соседства и политики расширения Европейской комиссии Катарина Матернова.

Советники в Брюсселе провели беседу с послами ЕС на Комитете по политике и безопасности.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку с ранним визитом в Брюссель, включая беседу с послами ЕС на Комитете по политике и безопасности", - написала она.

Напомним, в команде Зеленского рассчитывают на дальнейшее укрепление отношений со странами Евросоюза. В команде заявили, что на сегодня Украина имеет достаточно теплые дружеские и партнерские отношения с большей частью европейских государств.

В команде Зеленского определили внешний курс Украины еще до второго тура президентских выборов. В частности, эксперт по международным отношениям Александр Данилюк в эфире программы "Право на владу" подчеркнул, что Украина должна стать неотъемлемой частью европейского проекта. По его словам, также необходимо продолжить сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.

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