Як виглядає ідеальний бомбер на осінь: дружина Решетніка показала модний "лук"

П'ятниця 26 вересня 2025 07:14
UA EN RU
Як виглядає ідеальний бомбер на осінь: дружина Решетніка показала модний "лук" Христина Решетнік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала стильний образ, у якому вдало поєднуються спортивні елементи, кежуал і витончені акценти.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Христина Решетнік

Бомбер

Центральним елементом образу став укорочений бежевий бомбер. Такий верхній одяг не тільки надає образу актуальності, а й створює відчуття легкості та комфорту.

Світлий відтінок бежевого вдало підкреслює загальну теплу гаму, а фасон бомбера, дещо об'ємний і водночас лаконічний, чудово вписується в сучасний міський стиль.

Спідниця

Не менш цікавою деталлю став низ - коротка спідниця в тон до бомбера. Однак головна родзинка тут - другий шар: з-під подолу визирає тканина з картатим принтом, що нагадує тартан.

Цей несподіваний елемент додає образу грайливості, динаміки та водночас натякає на британські модні традиції.

Футболка або лонгслів

Під бомбер Христина одягла базову коричневу футболку з круглим вирізом, яку в більш прохолодні дні можна замінити лонгслівом або гольфом-водолазкою. Нижній шар створює приємний візуальний контраст з бежевими речами і акцентує увагу на фігурі.

Така комбінація - практична, але водночас елегантна, придатна як для прогулянок, так і для неформальних зустрічей у місті.

Аксесуари

Образ доповнено стильною, але ненав'язливою сумкою через плече. Аксесуар ідеально вписується в загальну стилістику - мінімалізм з характером. Саме завдяки таким деталям образ виглядає завершеним і гармонійним.

Взуття

Образ Христини доповнює взуття, яке одразу впадає в око - це трендові чоботи-"козаки", або ж ковбойські черевики, що знову повернулися на модні подіуми. Їхній загострений носок і характерні деталі надають луку легкої зухвалості.

Така пара ідеально поєднується з короткою спідницею, підкреслюючи ноги та створюючи баланс між жіночністю і впевненістю. Це взуття - вдалий вибір для тих, хто хоче виглядати стильно, але не надто формально.

Христина Решетнік вкотре довела, що розуміється на модних тенденціях і вміє поєднувати базові речі з цікавими акцентами.

Її образ - вдалий приклад того, як навіть у повсякденному стилі можна виглядати стильно, виразно та сучасно. Такий лук легко адаптувати під осінь, зробивши його ще й практичним рішенням для щоденного гардероба.

