Зеленська розповіла про переговори щодо постачання озброєння Україні

Вона зазначила, що нетипово перебували у країні, яка знаходиться у стані війни, і продовжувати вести свою гуманітарну діяльність. Зеленська зазначила, що не можна поводитися так, ніби тебе це не стосується.

"Позаяк я ніколи не говорю про наступальну зброю. Я завжди кажу про зброю тільки в контексті того, щоб захистити українське цивільне населення, захистити наших дітей, мам. Усіх, до кого я звертаюся, це торкається, тому що це щиро - я нічого не вигадую", - сказала вона.

При цьому перша леді завжди консультується з дипломатичним корпусом та Офісом президента про те, що вона може говорити та просити. Вона зазначила, що виконує завдання, які їй надає Україна. Тому може говорити лише від свого імені.

"Насправді, всі зустрічі сплановані і очікувані. І майже ніколи не буває тем, на які твій співрозмовник не очікує, що ти будеш говорити. Після того, як я виступила в Конгресі США і попросила про засоби протиповітряної, протиракетної оборони, мені здається, що будь-хто з моїх співрозмовників розумів, що я цю тему можу торкатися і можу про це говорити. І я продовжую це робити", - сказала вона.

Зеленська зауважила, що все є має більше контактів з дружинами президентів інших країн. При цьому під час кожної поїздки за кордон у неї є певні місії, які вона має виконати. Так, вона зустрічається з великою кількістю людей, в тому числі з главами держав та урядів, міністрами закордонних справ, міністрами оборони тощо.

"Пам'ятаю останній виїзд до Південної Кореї. В мене була зустріч з президентом, і так - дійсно був великий перелік техніки, в тому числі військової, яка нам потрібна. Я не могла просто перелічити назви озброєння, військової техніки тощо. Тому я передала весь перелік, перекладений корейською мовою, президентові, і описала на словах, що я б хотіла, щоби вони розглянули", - сказала Зеленська.

Перша леді розповіла, що пізніше Юн Сок Йоль під час його зустрічі з президентом України також посилався на той перелік, звіряв його з тим, що надав Зеленський, і був задоволений тим, що переліки збігаються. Тому перша леді з делегацією провела підготовчу роботу для головних перемовин між президентами.

Вона зазначила, що під час таких зустрічей майже ніколи не може бути якихось спонтанних речей або сюрпризів.

"Дипломатія, навіть дипломатія "м'якої сили", частиною якої я є, можливо, в певних, не в гуманітарних сферах - це суворо продумані кроки, які в принципі не дають багато варіантів для того, щоб щось пішло не так", - додала вона.

Діяльність Олени Зеленської

Після початку повномасштабної війни перша леді не змогла опікуватися лише гуманітарним напрямком. Вона проводила зустрічі з міжнародними лідерами та їхніми дружинами.

Так, вона відвідувала Білий дім, зустрічалася із президентом США Джо Байденом та виступила перед Конгресом із закликом передати Україні системи ППО. Вона також брала участь у коронації Чарльза III у Британії та зустрічалася із прем'єром країни Ріші Сунаком.

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