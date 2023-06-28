Зеленская рассказала о переговорах по поставкам вооружения Украине

Она отметила, что нетипично быть в стране, которая находится в состоянии войны, и продолжать вести свою гуманитарную деятельность. Зеленская отметила, что нельзя вести себя так, будто тебя это не касается.

"При этом я никогда не говорю о наступательном оружии. Я всегда говорю об оружии только в контексте того, чтобы защитить украинское гражданское население, защитить наших детей, мам. Всех, к кому я обращаюсь, это касается, потому что это искренне - я ничего не придумываю", - сказала она.

При этом первая леди всегда консультируется с дипломатическим корпусом и Офисом президента о том, что она может говорить и просить. Она отметила, что выполняет задачи, которые ей дает Украина. Поэтому может говорить только от своего имени.

"На самом деле, все встречи спланированы и ожидаемы. И почти никогда не бывает тем, которых твой собеседник не ожидает. После того, как я выступила в Конгрессе США и попросила о средствах противовоздушной, противоракетной обороны, мне кажется, что кто-либо из моих собеседников понимал, что я эту тему могу затрагивать и могу об этом говорить. И я продолжаю это делать", - сказала она.

Зеленская отметила, что у нее все же больше контактов с женами президентов других стран. При этом во время каждой поездки за границу у нее есть определенные миссии, которые она должна выполнить. Так, она встречается с большим количеством людей, в том числе с главами государств и правительств, министрами иностранных дел, министрами обороны и т.д.

"Помню последний выезд в Южную Корею. У меня была встреча с президентом, и да - действительно был большой перечень техники, в том числе военной, которая нам нужна. Я не могла просто перечислить названия вооружения, военной техники и тому подобное. Поэтому я передала весь перечень, переведенный на корейский язык, президенту, и описала на словах, что я бы хотела, чтобы они рассмотрели", - сказала Зеленская.

Первая леди рассказала, что позже Юн Сок Йоль во время его встречи с президентом Украины также ссылался на перечень, сверял его с тем, что предоставил Зеленский, и был доволен тем, что перечни совпадают. Поэтому первая леди с делегацией провела подготовительную работу по главным переговорам между президентами.

Она отметила, что во время таких встреч почти никогда не может быть каких-либо спонтанных вещей или сюрпризов.

"Дипломатия, даже дипломатия "мягкой силы", частью которой я являюсь, возможно, в определенных, не в гуманитарных сферах - это строго продуманные шаги, которые в принципе не дают много вариантов для того, чтобы что-то пошло не так", - добавила она.

Деятельность Елены Зеленской

После начала полномасштабной войны первая леди не смогла заниматься только гуманитарным направлением. Она проводила встречи с международными лидерами и их супругами.

Так, она посещала Белый дом, встречалась с президентом США Джо Байденом и выступила перед Конгрессом с призывом передать Украине системы ПВО. Она также участвовала в коронации Чарльза III в Британии и встречалась с премьером страны Риши Сунаком.

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