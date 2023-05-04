Зеленська прибула в Лондон на коронацію Чарльза III

Перша леді України Олена Зеленська сьогодні, 4 травня, прибула з візитом в Лондон. Там вона відвідає коронацію Чарльза ІІІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як зазначає видання, Зеленська вже зустрілася з дружиною прем'єр-міністра Великої Британії Акшатою Мурті біля резиденції глави уряду. #BREAKING: Ukraine's First Lady Olena Zelenska Meets with Rishi Sunak's Wife Akshata Murty in Downing Street



The visit comes as President Zelensky is on a working trip to the Netherlands pic.twitter.com/vzL34pVH6g — Insider News (@InsiderNewsKe) May 4, 2023 При цьому пізніше Зеленська та Мурті запланували відвідати бібліотеку у центрі Лондона.