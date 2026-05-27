"Зелене світло" для громад: Шмигаль розкрив план децентралізації енергосистеми України

Держава у 2026 році профінансує нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 ГВт задля підвищення автономності українських регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Які квоти отримає зелена генерація

За словами міністра, Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства енергетики оновив правила проведення аукціонів, де закладено відповідний обсяг допомоги.

Виділені обсяги підтримки розподілять наступним чином:

700 МВт - для об'єктів вітрової генерації;

150 МВт - для біогазу, біомаси та малої гідроенергетики;

50 МВт - для сонячної генерації;

100 МВт (окрема квота) - вперше виділяється для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії (energy storage).

"Це дозволить накопичувати електрику в періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту", - підкреслив міністр.

Як працюватиме механізм фінансування

Фінансова підтримка сектору ВДЕ буде здійснюватися за допомогою механізму ринкової премії.

Держава зобов'язується компенсувати інвесторам різницю між фактичною ринковою ціною електричної енергії та ціною, яка буде визначена зафіксованою за результатами аукціону.

В уряді розраховують, що такий крок заохотить будівництво нових потужностей та залучить додаткові приватні інвестиції.

Крім того, це сприятиме формуванню нової архітектури енергосистеми, де ключовою є автономність територій та окремих громад.