"Зеки закінчуються". РФ планує відправляти на війну обвинувачених та підозрюваних, - ЦНС
Росія планує відправляти на війну проти України обвинувачених та підозрюваних у злочинах, оскільки засуджені у російських в'язницях вже закінчуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляє ЦНС, керівництво Слідчого комітету РФ та Міністерство оборони розпочало реалізацію ще однієї схеми наповнення рядів окупаційної армії. Йдеться про те, що тепер змушуватимуть до підписання контракту із Міноборони обвинувачених і підозрюваних в обмін на припинення кримінальної справи "реабілітуючими підставами".
Поліцейські також "пропонуватимуть" вирушити на війну і людям, які перебувають під адміністративним наглядом. При цьому мають звітувати перед керівництвом за кількістю пропозицій і підписаних контрактів.
Як зазначили у Спротиві, така схема вже працює у всіх регіонах РФ, включаючи й тимчасово окуповані території України. Саме українці стають першими "жертвами" такого нововведення.
"Оскільки зеки на Росії вже закінчуються, тепер у справу пішли підозрювані. Так би мовити, без суду приречені на утилізацію в Україні", - додали у ЦНС.
РФ вербує ув'язнених на війну в Україні
Нагадаємо, Росія почала активно відправляти ув'язнених на війну проти України ще у 2022 році. Спочатку вербуванням займалася ПВК "Вагнера", потім цей процес очолило Міноборони РФ.
Раніше "зеків" заманювали помилуванням після завершення контракту, але тепер цю умову скасували.
Як пишуть ЗМІ, зараз ув'язненим обіцяють лише умовне звільнення. При цьому змінився і строк їх служби - раніше це було 6 місяців, потім рік, ще пізніше - півтора року. Тепер же їх відправляють служити до кінця так званої "спеціальної військової операції".
Зазначимо, у жовтні 2023 року в Росії відзвітували про рекордне зниження кількості ув'язнених. Це пов'язують із відправкою "зеків" на війну в Україну.
До того ж нещодавно ми повідомляли, що завербовані Міноборони РФ "зеки" гинуть на фронті за два місяці після відправки на передову.
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