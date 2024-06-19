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"Зеки заканчиваются". РФ планирует отправлять на войну обвиняемых и подозреваемых, - ЦНС

Среда 19 июня 2024 17:12
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"Зеки заканчиваются". РФ планирует отправлять на войну обвиняемых и подозреваемых, - ЦНС Фото: РФ планирует отправлять на войну обвиняемых и подозреваемых (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия планирует отправлять на войну против Украины обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, поскольку осужденные в российских тюрьмах уже заканчиваются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщает ЦНС, руководство Следственного комитета РФ и Министерство обороны приступило к реализации еще одной схемы наполнения рядов оккупационной армии. Идет речь о том, что теперь будут принуждать к подписанию контракта с Минобороны обвиняемых и подозреваемых в обмен на прекращение уголовного дела "реабилитирующими основаниями".

Полицейские также будут "предлагать" отправиться на войну и находящимся под административным надзором людям. При этом должны отчитываться перед руководством по количеству предложений и подписанных контрактов.

Как отметили в Сопротивлении, такая схема уже работает во всех регионах РФ, включая и временно оккупированные территории Украины. Именно украинцы становятся первыми "жертвами" такого нововведения.

"Поскольку зеки в России уже заканчиваются, теперь в дело пошли подозреваемые. Так сказать, без суда обречены на утилизацию в Украине", - добавили в ЦНС.

РФ вербует заключенных на войну в Украине

Напомним, Россия начала активно отправлять заключенных на войну против Украины еще в 2022 году. Сначала вербовкой занималась ЧВК "Вагнера", затем этот процесс возглавило Минобороны РФ.

Раньше "зеков" привлекали помилованием после завершения контракта, но теперь это условие отменили.

Как пишут СМИ, сейчас заключенным обещают только условное освобождение. При этом изменился и срок их службы - раньше это было 6 месяцев, потом год, еще позже - полтора года. Теперь же их отправляют служить до конца так называемой "специальной военной операции".

Отметим, в октябре 2023 года в России отчиталось о рекордном снижении количества заключенных. Это связывают с отправкой "зеков" на войну в Украину.

К тому же недавно мы сообщали, что завербованные Минобороны РФ "зеки" погибают на фронте через два месяца после отправки на передовую.

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