Здорожчання овочів на 10% щомісяця та рекордна вартість яєць: що буде з цінами восени

"Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються розтягнути реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", - сказав Гайду.

Тож ціна овочів та фруктів поступово буде підвищуватися на 5-10% щомісяця. Вартість молочної продукції також зросте, однак не критично - на 3-5%, прогнозує голова аграрного комітету.

Також взимку варто знов очікувати суттєвого збільшення ціни на яйця. "Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика вірогідність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток", - сказав Гайду.

Він додав, що, попри прогнозоване зростання цін, все ж таки вартість деяких продуктів восени 2023 року нижча, ніж торік. Зокрема, гречка подешевшала більш ніж у 2 рази. До речі, цьогорічний врожай гречки є рекордним, тож це теж сприятиме зниженню ціни на крупу, підсумував Гайду.

Ціни в Україні

Нагадаємо, у вересні на продовольчому ринку України продовжувалася тенденція останніх місяців: здешевлення овочів нового врожаю.

За даними НБУ, споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз, проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим.