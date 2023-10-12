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Подорожание овощей на 10% ежемесячно и рекордная стоимость яиц: что будет с ценами осенью

Фото: цены на овощи и фрукты в Украине будут расти на 10% ежемесячно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Овощи, фрукты, молочная продукция и яйца будут дорожать в ближайшее время. Ценовым рекордсменом, как и в прошлом году, станут яйца.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Александр Гайду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, стараются до начала холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, у которых есть склады, пытаются растянуть реализацию до начала лета, когда цена будет выше", - сказал Гайду.

Так что цена овощей и фруктов будет постепенно повышаться на 5-10% ежемесячно. Стоимость молочной продукции также вырастет, однако не критично - на 3-5%, прогнозирует глава аграрного комитета.

Также зимой следует снова ожидать существенного увеличения цены на яйца. "Рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Большая часть яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили около 75 грн за десяток", - сказал Гайду.

Он добавил, что, несмотря на прогнозируемый рост цен, все же стоимость некоторых продуктов осенью 2023 года ниже, чем в прошлом. В частности, гречка подешевела более чем в 2 раза. Кстати, нынешний урожай гречки рекордный, поэтому это тоже будет способствовать снижению цены на крупу, подытожил Гайду.

Цены в Украине

Напомним, в сентябре на продовольственном рынке Украины продолжалась тенденция последних месяцев: удешевление овощей нового урожая.

По данным НБУ, потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза, однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным.

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Цены на продуктыИнфляция в Украине