Его здоровью ничего не угрожает: в Грузии рассказали о самочувствии Саакашвили

По словам заместителя начальника медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгия Чидрашвили, сейчас состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - стабильное. Его жизненно важные параметры в норме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Грузия Online".
Как отметил Чидрашвили, жизненные показатели и результаты анализов Саакашвили в норме.
"Основные жизненно важные параметры, такие как артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация, находятся в пределах нормы. Также основные лабораторные показатели в пределах нормы", - заявил заместитель начальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы.
Он добавил, что сегодня Саакашвили проходит интенсивные лабораторные и диагностические обследования, в связи с чем его здоровью ничего не угрожает.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что у бывшего президента Грузии, вследствие длительной голодовки, началась кровавая рвота.
Также РБК-Украина писало, что Министерство юстиции Грузии не допустило уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к Саакашвили из-за того, что она не входит в "список визитеров".