Його здоров'ю нічого не загрожує: у Грузії розповіли про самопочуття Саакашвілі

Як відзначив Чідрашвілі, життєві показники й результати аналізів Саакашвілі в нормі.

"Основні життєво важливі параметри, такі як артеріальний тиск, пульс, дихання, сатурація, знаходяться в межах норми. Також є основні лабораторні показники в межах норми", - заявив заступник начальника медичного департаменту Спеціальної пенітенціарної служби.

Він додав, що сьогодні Саакашвілі проходить інтенсивні лабораторні й діагностичні обстеження, у зв’язку з чим його здоров’ю нічого не загрожує.