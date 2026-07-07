Здоров'я українців погіршилось через війну: ВООЗ назвала найпоширеніші проблеми

Тривалий стрес через війну, порушення сну, постійне відчуття небезпеки та життя в умовах невизначеності негативно впливають на організм. Це може прискорювати процеси старіння та сприяти розвитку хронічних захворювань.

"За даними наших досліджень, двоє з трьох людей повідомляють, що їхній стан здоров’я погіршився порівняно з довоєнним періодом", - зазначив доктор Хабіхт.

Результати опитуваннями ВООЗ свідчать про те, що у близько 70% дорослих погіршилося здоров’я порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення.

Ба більше, наприкінці 2025 року половина дорослого населення визнала, що стан їхнього здоров’я погіршився протягом попереднього року.

Серед найпоширеніших проблем:

порушення сну (72%),

головний біль і мігрень (59%),

симптоми тривоги, депресії та посттравматичного стресового розладу (54%).

"Накопичений за останні чотири роки стрес і тривале життя в умовах війни вже проявляються у зростанні поширеності хронічних неінфекційних захворювань", - наголосив голова офісу ВООЗ в Україні.

Наслідки тривалого стресу вже помітні в медичній статистиці. Зокрема, кількість госпіталізацій через інсульт зросла на 11%, а через інфаркт — на 7%.

Водночас проблеми зі здоров'ям частіше фіксують серед внутрішньо переміщених осіб, ніж серед жителів місцевих громад. Це пов'язано з тим, що багато з них були змушені залишити свої домівки та пережили додатковий стрес через вимушене переселення.

"За даними Національної служби здоров’я України, кількість соматичних захворювань, пов’язаних зі стресом, суттєво зросла. Наприклад, у неврології кількість встановлених діагнозів збільшилася більш ніж втричі порівняно з 2022 роком", - підсумував доктор Хабіхт.