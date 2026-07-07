Здоровье украинцев ухудшилось из-за войны: ВОЗ назвала самые распространенные проблемы

Длительный стресс из-за войны, нарушение сна, постоянное ощущение опасности и жизнь в условиях неопределенности негативно влияют на организм. Это может ускорять процессы старения и способствовать развитию хронических заболеваний.

"По данным наших исследований, два из трех человек сообщают, что их состояние здоровья ухудшилось по сравнению с довоенным периодом", - отметил доктор Хабихт.

Результаты опросов ВОЗ свидетельствуют о том, что почти у 70% взрослых ухудшилось здоровье по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения.

Более того, в конце 2025 года половина взрослого населения признала, что состояние их здоровья ухудшилось в течение предыдущего года.

Среди наиболее распространенных проблем:

нарушение сна (72%),

головная боль и мигрень (59%),

симптомы тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства (54%).

"Накопленный за последние четыре года стресс и продолжительная жизнь в условиях войны уже проявляются в росте распространенности хронических неинфекционных заболеваний", - отметил глава офиса ВОЗ в Украине.

Последствия продолжительного стресса уже заметны в медицинской статистике. В частности, количество госпитализаций из-за инсульта возросло на 11%, а из-за инфаркта - на 7%.

В то же время, проблемы со здоровьем чаще фиксируют среди внутренне перемещенных лиц, чем среди жителей местных общин. Это связано с тем, что многие были вынуждены покинуть свои дома и пережили дополнительный стресс из-за вынужденного переезда.

"По данным Национальной службы здоровья Украины, количество соматических заболеваний, связанных со стрессом, существенно возросло. Например, в неврологии количество установленных диагнозов увеличилось более чем втрое по сравнению с 2022 годом", - подытожил доктор Хабихт.