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Здоров'я українців погіршилось через війну: ВООЗ назвала найпоширеніші проблеми

14:31 07.07.2026 Вт
2 хв
Кількість госпіталізацій через інсульти й інфаркти стрімко зросла
aimg Юлія Капітонова aimg Дмитро Левицький
Здоров'я українців погіршилось через війну: ВООЗ назвала найпоширеніші проблеми Фото: Кількість соматичних захворювань також невпинно зростає (freepik.com)
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Тривала війна позначається на всіх сферах життя людини, зокрема й на здоров'ї. Вона негативно впливає як на фізичний, так і на психічний стан, які тісно пов'язані між собою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник ВООЗ в Україні та голова офісу ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт.

Тривалий стрес через війну, порушення сну, постійне відчуття небезпеки та життя в умовах невизначеності негативно впливають на організм. Це може прискорювати процеси старіння та сприяти розвитку хронічних захворювань.

"За даними наших досліджень, двоє з трьох людей повідомляють, що їхній стан здоров’я погіршився порівняно з довоєнним періодом", - зазначив доктор Хабіхт.

Результати опитуваннями ВООЗ свідчать про те, що у близько 70% дорослих погіршилося здоров’я порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення.

Ба більше, наприкінці 2025 року половина дорослого населення визнала, що стан їхнього здоров’я погіршився протягом попереднього року.

Серед найпоширеніших проблем:

  • порушення сну (72%),
  • головний біль і мігрень (59%),
  • симптоми тривоги, депресії та посттравматичного стресового розладу (54%).

"Накопичений за останні чотири роки стрес і тривале життя в умовах війни вже проявляються у зростанні поширеності хронічних неінфекційних захворювань", - наголосив голова офісу ВООЗ в Україні.

Наслідки тривалого стресу вже помітні в медичній статистиці. Зокрема, кількість госпіталізацій через інсульт зросла на 11%, а через інфаркт — на 7%.

Водночас проблеми зі здоров'ям частіше фіксують серед внутрішньо переміщених осіб, ніж серед жителів місцевих громад. Це пов'язано з тим, що багато з них були змушені залишити свої домівки та пережили додатковий стрес через вимушене переселення.

"За даними Національної служби здоров’я України, кількість соматичних захворювань, пов’язаних зі стресом, суттєво зросла. Наприклад, у неврології кількість встановлених діагнозів збільшилася більш ніж втричі порівняно з 2022 роком", - підсумував доктор Хабіхт.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як війна б'є по здоров'ю та які саме хвороби провокує.

Також ми писали, що небезпечна Ебола вже дісталася Європи.

Як відомо, ще в травні ВООЗ оголосила режим міжнародної надзвичайної ситуації через масштабний спалах Еболи в Африці.

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Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби