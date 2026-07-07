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Здоровье украинцев ухудшилось из-за войны: ВОЗ назвала самые распространенные проблемы

14:31 07.07.2026 Вт
2 мин
Количество госпитализаций из-за инсультов и инфарктов стремительно возросло
aimg Юлия Капитонова aimg Дмитрий Левицкий
Здоровье украинцев ухудшилось из-за войны: ВОЗ назвала самые распространенные проблемы Фото: Количество соматических заболеваний также быстро растет (freepik.com)
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Длительная война сказывается на всех областях жизни человека, в том числе и на здоровье. Она отрицательно влияет как на физическое, так и на психическое состояние, которые тесно связаны между собой.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель ВОЗ в Украине и глава офиса ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт.

Длительный стресс из-за войны, нарушение сна, постоянное ощущение опасности и жизнь в условиях неопределенности негативно влияют на организм. Это может ускорять процессы старения и способствовать развитию хронических заболеваний.

"По данным наших исследований, два из трех человек сообщают, что их состояние здоровья ухудшилось по сравнению с довоенным периодом", - отметил доктор Хабихт.

Результаты опросов ВОЗ свидетельствуют о том, что почти у 70% взрослых ухудшилось здоровье по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения.

Более того, в конце 2025 года половина взрослого населения признала, что состояние их здоровья ухудшилось в течение предыдущего года.

Среди наиболее распространенных проблем:

  • нарушение сна (72%),
  • головная боль и мигрень (59%),
  • симптомы тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства (54%).

"Накопленный за последние четыре года стресс и продолжительная жизнь в условиях войны уже проявляются в росте распространенности хронических неинфекционных заболеваний", - отметил глава офиса ВОЗ в Украине.

Последствия продолжительного стресса уже заметны в медицинской статистике. В частности, количество госпитализаций из-за инсульта возросло на 11%, а из-за инфаркта - на 7%.

В то же время, проблемы со здоровьем чаще фиксируют среди внутренне перемещенных лиц, чем среди жителей местных общин. Это связано с тем, что многие были вынуждены покинуть свои дома и пережили дополнительный стресс из-за вынужденного переезда.

"По данным Национальной службы здоровья Украины, количество соматических заболеваний, связанных со стрессом, существенно возросло. Например, в неврологии количество установленных диагнозов увеличилось более чем втрое по сравнению с 2022 годом", - подытожил доктор Хабихт.

Ранее РБК-Украина объясняло, как война бьет по здоровью и какие именно болезни провоцирует.

Также мы писали, что опасная Эбола уже добралась до Европы.

Как известно, еще в мае ВОЗ объявила режим международной чрезвычайной ситуации из-за масштабной вспышки Эболы в Африке.

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