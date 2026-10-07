"Здобутки президента РФ": Генштаб підбив підсумки втрат Росії до 74-річчя Путіна

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила орієнтовно 1 545 950 військових, з них 1690 лише за минулу добу. Генштаб оприлюднив дані в день 74-річчя Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Окрім 1690 військових, за останню добу ворог втратив 1890 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 577 одиниць автомобільної техніки та 51 артилерійську систему. Також знищено 12 наземних робототехнічних комплексів, 8 РСЗВ, 5 одиниць спецтехніки, 4 бойові броньовані машини та 2 засоби ППО.
Від початку вторгнення Росія втратила:
У Генштабі нагадали, що Путін розв'язав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. На думку військових, з кожним роком диктатор дедалі ближче підводить свою країну до прірви, а себе "до звалища історії".
Попри величезні втрати, Кремль продовжує поповнювати армію. Восени Росія планує призвати на строкову службу близько 120 тисяч людей, а Володимир Зеленський наголошує, що РФ фактично почала додаткову мобілізацію.
Водночас реальні масштаби втрат у Росії ретельно приховують. Нещодавно Судовий департамент при Верховному суді РФ засекретив кількість позовів про визнання людей загиблими та зниклими безвісти, хоча роком раніше їх було рекордні 17,5 тисячі.