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"Здобутки президента РФ": Генштаб підбив підсумки втрат Росії до 74-річчя Путіна

07:31 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: з початку вторгнення Росія втратила понад 1,5 млн окупантів (Getty Images)

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила орієнтовно 1 545 950 військових, з них 1690 лише за минулу добу. Генштаб оприлюднив дані в день 74-річчя Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім 1690 військових, за останню добу ворог втратив 1890 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 577 одиниць автомобільної техніки та 51 артилерійську систему. Також знищено 12 наземних робототехнічних комплексів, 8 РСЗВ, 5 одиниць спецтехніки, 4 бойові броньовані машини та 2 засоби ППО.

Від початку вторгнення Росія втратила:

  • особового складу - близько 1 545 950;
  • танків - 12 396;
  • бойових броньованих машин - 25 498;
  • артилерійських систем - 50 836;
  • РСЗВ - 2192;
  • засобів ППО - 1690;
  • літаків - 443;
  • гелікоптерів - 356;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 876;
  • крилатих ракет - 5126;
  • кораблів і катерів - 35;
  • підводних човнів - 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 159 128;
  • спеціальної техніки - 4800;
  • наземних робототехнічних комплексів - 2878.

У Генштабі нагадали, що Путін розв'язав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. На думку військових, з кожним роком диктатор дедалі ближче підводить свою країну до прірви, а себе "до звалища історії".

Попри величезні втрати, Кремль продовжує поповнювати армію. Восени Росія планує призвати на строкову службу близько 120 тисяч людей, а Володимир Зеленський наголошує, що РФ фактично почала додаткову мобілізацію.

Водночас реальні масштаби втрат у Росії ретельно приховують. Нещодавно Судовий департамент при Верховному суді РФ засекретив кількість позовів про визнання людей загиблими та зниклими безвісти, хоча роком раніше їх було рекордні 17,5 тисячі.

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Війна в УкраїніГенштаб ЗСУРосійська ФедераціяВолодимир Путін