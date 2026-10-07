"Достижения президента РФ": Генштаб подвел итоги потерь России к 74-летию Путина

Несмотря на огромные потери Кремль продолжает пополнять армию. Осенью Россия планирует призвать на срочную службу около 120 тысяч человек, а Владимир Зеленский отмечает, что РФ фактически приступила к дополнительной мобилизации.

В то же время, реальные масштабы потерь в России тщательно скрывают. Недавно Судебный департамент при Верховном суде РФ засекретил количество исков о признании людей погибшими и пропавшими без вести, хотя годом ранее их было рекордно 17,5 тысячи.