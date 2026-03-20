UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Здобули перевагу в перші 24 години: в ЦАХАЛ розповіли про досягнення у війні з Іраном

15:45 20.03.2026 Пт
2 хв
За три тижні Ізраїль знищив більшість ППО та ракетних установок Ірану
aimg Марія Науменко aimg Мілан Лєліч
фото: ЦАХАЛ отримав перевагу в повітрі над Іраном у першу добу (Getty Images)

Після початку військової операції проти Ірану 28 лютого Ізраїль зміг встановити контроль над повітряним простором країни вже у першу добу, що визначило подальший хід кампанії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила представниця пресслужби Армії оборони Ізраїлю, майор запасу Анна Уколова.

Читайте також: США та Ізраїль мають різні цілі: глава американської розвідки зробила заяву щодо Ірану

За її словами, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочав військову операцію проти Ірану з метою нейтралізації загроз.

"Уже за перші 24 години операції було досягнуто переваги в повітряному просторі Ірану, що дозволяє нам вже 3 тижні завдавати ударів по військових і стратегічних цілях режиму без особливих складнощів, у тому числі й у Тегерані", - заявила вона.

За цей час, за даними ЦАХАЛ, було здійснено понад 4400 бойових вильотів і уражено більш як 7400 цілей.

"Серед важливих цілей наших ударів - засоби ППО Ірану, які вже на 80% виведені з ладу, - та ракетні пускові установки. Вже виведено з ладу понад 70% установок, що значно впливає на можливості КСІР запускати ракети по наших містах", - зазначила Уколова.

Вона додала, що ізраїльські військові також проводять точкові ліквідації представників іранського керівництва та командування.

Зокрема, за її словами, цього тижня були ліквідовані Алі Лариджані - фактичний лідер Ірану, міністр розвідки Есмаїл Хатіб та прес-секретар КСІР Алі Мухаммад Наїні, який керував поширенням пропаганди та відігравав значну роль у придушенні протестів в Ірані.

Також були ліквідовані бойовики та командири Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) і формувань "Басідж"

"Серед важливих досягнень - також удар по можливостях Ірану виробляти нові ракети. За нашими даними, така можливість у них на даний момент відсутня", - підсумували в пресслужбі армії Ізраїлю.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю планує продовжувати військову кампанію проти Ірану ще кілька тижнів.

Водночас у США визнають різницю підходів до війни: директорка Національної розвідки Тулсі Габбард зазначала, що Ізраїль зосереджується на ліквідації іранського керівництва, тоді як Вашингтон - на знищенні військової інфраструктури.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, однак підкреслював, що операція ще триває і тиск на Тегеран зберігатиметься.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
