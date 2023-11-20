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Здійснив близько 50 місій. Федоров розповів про успіхи українського дрона Backfire

Понеділок 20 листопада 2023 17:58
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Здійснив близько 50 місій. Федоров розповів про успіхи українського дрона Backfire Фото: дрон Backfire (heroesukraine org)
Автор: Наталія Кава

Українські військові вдало застосовують на фронті у війні проти Росії дрон Backfire. Його було створено у Миколаєві.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Як розповів Федоров, Backfire є ударним дроном від українських розробників. Безпілотник може літати на відстань до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти.

Він може літати зі швидкістю до 130 км/год, а його бойова вага 3,6 кг, зазвичай, це дві бомби по 1,8 кг кожна.

Окрфм того дрон малошумний та живиться за рахунок електричного двигуна.

Дрон має GPS-антену, завдяки якій його майже неможливо заглушити і він досить стійкий до ворожих засобів РЕБу. Він має повну автономність і тому росіяни не можуть вирахувати координати його та наземної команди. Це дозволяє убезпечити і операторів безпілотник.

Здійснив близько 50 місій. Федоров розповів про успіхи українського дрона Backfire

Фото: дрон Backfire (heroesukraine org)

"Зараз Backfire демонструє хороші результати на фронті. За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА", - пише Федоров.

Він зауважив, що безпілотник вже пройшов комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації. Це значить, що держава зможе офіційно закуповувати дані безпілотники.

Здійснив близько 50 місій. Федоров розповів про успіхи українського дрона Backfire

Фото: дрон Backfire (heroesukraine org)

"Продовжуємо збільшувати кількість безпілотників на фронті. Якщо теж маєте розробки, які допоможуть Силам оборони, подавайте заявку через платформу Brave1", - підкреслив міністр.

Українські дрони

Нагадаємо, що на озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни.

Також раніше Кабінет Міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися кілька виробників зброї з різних країн.

Нещодавно у Міноборони повідомили, що прискорили процес постачання дронів для військових. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ пройшло лише три дні.

Також повідомлялося, що днями "Армія дронів" закупила для військових ЗСУ ще понад 2000 українських безпілотників.

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Михайло Федоров дрони Війна Росії проти України
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