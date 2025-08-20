Здійняли у повітря росіян: "Спартан" показав, як знищив склади боєкомплекту та укриття

Воїни бригади "Спартан" виявили укриття та склади боєкомплекту противника на Покровському напрямку.

По цілях відпрацювали оператори БпЛА, у результаті чого склади та укриття були знищені.

Один із росіян намагався загасити пожежу ганчіркою та сховатися під нею, проте марно -- вибухи були видовищними, а пожежа тривала довго.