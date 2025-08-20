Здійняли у повітря росіян: "Спартан" показав, як знищив склади боєкомплекту та укриття

"Спартан" знищили росіян на Покровському напрямку. Воїни бригади показали, як завдали удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 бригаду оперативного призначення НГУ "Спартан".
Воїни бригади "Спартан" виявили укриття та склади боєкомплекту противника на Покровському напрямку.
По цілях відпрацювали оператори БпЛА, у результаті чого склади та укриття були знищені.
Один із росіян намагався загасити пожежу ганчіркою та сховатися під нею, проте марно -- вибухи були видовищними, а пожежа тривала довго.
Нагадаємо, що на Покровському напрямку окупанти намагаються просуватися до позицій ЗСУ поодинці або невеликими групами, використовуючи "зеленку", нічні накидки та мотоцикли. Проте це не рятує їх від українських дронів.
Українські війська відбивають спроби, знищуючи ворожі ДРГ до останньої одиниці живої сили.
Зокрема, відповідне відео показала прес-служба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.