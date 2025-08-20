Подняли в воздух россиян: "Спартан" показал, как уничтожил склады боекомплекта и укрытия

"Спартан" уничтожили россиян на Покровском направлении. Воины бригады показали, как нанесли удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 бригаду оперативного назначения НГУ"Спартан".
Воины бригады "Спартан" обнаружили укрытия и склады боекомплекта противника на Покровском направлении.
По целям отработали операторы БпЛА, в результате чего склады и укрытия были уничтожены.
Один из россиян пытался потушить пожар тряпкой и спрятаться под ней, однако тщетно - взрывы были зрелищными, а пожар продолжался долго.
Напомним, что на Покровском направлении оккупанты пытаются продвигаться к позициям ВСУ в одиночку или небольшими группами, используя "зеленку", ночные накидки и мотоциклы. Однако это не спасает их от украинских дронов.
Украинские войска отбивают попытки, уничтожая вражеские ДРГ до последней единицы живой силы.
В частности, соответствующее видео показала пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.