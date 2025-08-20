Подняли в воздух россиян: "Спартан" показал, как уничтожил склады боекомплекта и укрытия

Воины бригады "Спартан" обнаружили укрытия и склады боекомплекта противника на Покровском направлении.

По целям отработали операторы БпЛА, в результате чего склады и укрытия были уничтожены.

Один из россиян пытался потушить пожар тряпкой и спрятаться под ней, однако тщетно - взрывы были зрелищными, а пожар продолжался долго.