RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Подняли в воздух россиян: "Спартан" показал, как уничтожил склады боекомплекта и укрытия

Фото: В Покровском направлении "Спартан" уничтожил склады боекомплекта и укрытия россиян (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

"Спартан" уничтожили россиян на Покровском направлении. Воины бригады показали, как нанесли удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 бригаду оперативного назначения НГУ"Спартан".

Воины бригады "Спартан" обнаружили укрытия и склады боекомплекта противника на Покровском направлении.

По целям отработали операторы БпЛА, в результате чего склады и укрытия были уничтожены.

Один из россиян пытался потушить пожар тряпкой и спрятаться под ней, однако тщетно - взрывы были зрелищными, а пожар продолжался долго.

 

Напомним, что на Покровском направлении оккупанты пытаются продвигаться к позициям ВСУ в одиночку или небольшими группами, используя "зеленку", ночные накидки и мотоциклы. Однако это не спасает их от украинских дронов.

Украинские войска отбивают попытки, уничтожая вражеские ДРГ до последней единицы живой силы.

В частности, соответствующее видео показала пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация