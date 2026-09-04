Здивує контрастами: синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні
4 вересня в Україні збережеться переважно суха погода, лише на північному заході вдень можливий невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де в Україні 4 вересня можливий дощ
Погоду в більшості областей формуватиме поле дещо підвищеного тиску, тому опадів там не буде. Виняток - північно-західна частина країни, де вдень атмосферний фронт із заходу принесе місцями невеликий дощ.
На висотах над більшою частиною території ще залишається прохолодна повітряна маса. А ось на півдні та південному сході повітря відчутно тепліше, тому й температура там буде вищою.
Фото: погода в Україні 4 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Хмарність, туман і вітер
Хмарність очікується мінлива. Вночі та вранці у північних, здебільшого західних і центральних областях місцями утримається туман.
Вітер переважно південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
Яка температура очікується 4 вересня
- вдень - 22-27°, на південному сході країни - до 30°;
- у західних областях вдень прохолодніше - 18-23°.
Раніше повідомлялося, що оцінка водності основних річок України за серпень зафіксувала посилення маловоддя в кількох регіонах країни.
Найкритичніша ситуація склалася на притоці Прип'яті - річці Стохід, де з 5 серпня повністю зник стік води і течія фактично зупинилася.
Нагадаємо, кінець серпня також приніс погодні контрасти, які вплинули на достигання пізніх сільськогосподарських культур і підготовку до посіву озимих.
Через брак ефективних опадів запаси вологи в ґрунті практично не поповнювалися, і найбільше це позначиться на сівбі озимого ріпаку.