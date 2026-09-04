Удивит контрастами: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

4 сентября в Украине сохранится преимущественно сухая погода, лишь на северо-западе днем возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

Где в Украине 4 сентября возможен дождь

Погода в большинстве областей будет формировать поле несколько повышенного давления, поэтому осадков там не будет. Исключение - северо-западная часть страны, где днем атмосферный фронт с запада принесет местами небольшой дождь.

На высотах над большей частью территории остается прохладная воздушная масса. А вот на юге и юго-востоке воздух ощутимо теплее, поэтому и температура там будет выше.

Фото: погода в Украине 4 сентября (инфографика РБК-Украина)

Облачность, туман и ветер

Облачность ожидается переменчивой. Ночью и утром в северных, в большинстве своем западных и центральных областях местами удержится туман.

Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Днем в Карпатах возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Какая температура ожидается 4 сентября