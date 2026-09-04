Удивит контрастами: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня
4 сентября в Украине сохранится преимущественно сухая погода, лишь на северо-западе днем возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Где в Украине 4 сентября возможен дождь
Погода в большинстве областей будет формировать поле несколько повышенного давления, поэтому осадков там не будет. Исключение - северо-западная часть страны, где днем атмосферный фронт с запада принесет местами небольшой дождь.
На высотах над большей частью территории остается прохладная воздушная масса. А вот на юге и юго-востоке воздух ощутимо теплее, поэтому и температура там будет выше.
Фото: погода в Украине 4 сентября (инфографика РБК-Украина)
Облачность, туман и ветер
Облачность ожидается переменчивой. Ночью и утром в северных, в большинстве своем западных и центральных областях местами удержится туман.
Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Днем в Карпатах возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
Какая температура ожидается 4 сентября
- днем – 22-27°, на юго-востоке страны - до 30°;
- в западных областях днем прохладнее - 18-23°.
Ранее сообщалось, что оценка водности основных рек Украины за август зафиксировала усиление маловодия в ряде регионов страны.
Самая критическая ситуация сложилась на притоке Припяти - реке Стоход, где с 5 августа полностью исчез сток воды и течение фактически остановилось.
Напомним, конец августа также принес погодные контрасты, повлиявшие на созревание поздних сельскохозяйственных культур и подготовку к посеву озимых.
Из-за нехватки эффективных осадков запасы влаги в почве практически не пополнялись, и больше всего это отразится на севе озимого рапса.