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Удивит контрастами: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

07:00 04.09.2026 Пт
2 мин
В каких регионах температура воздуха поднимется до +30?
aimg Елена Чупровская
Удивит контрастами: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня Фото: какой будет погода в Украине 4 сентября (Getty Images)
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4 сентября в Украине сохранится преимущественно сухая погода, лишь на северо-западе днем возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где в Украине 4 сентября возможен дождь

Погода в большинстве областей будет формировать поле несколько повышенного давления, поэтому осадков там не будет. Исключение - северо-западная часть страны, где днем атмосферный фронт с запада принесет местами небольшой дождь.

На высотах над большей частью территории остается прохладная воздушная масса. А вот на юге и юго-востоке воздух ощутимо теплее, поэтому и температура там будет выше.

Удивит контрастами: синоптики рассказали, какой будет погода сегодняФото: погода в Украине 4 сентября (инфографика РБК-Украина)

Облачность, туман и ветер

Облачность ожидается переменчивой. Ночью и утром в северных, в большинстве своем западных и центральных областях местами удержится туман.

Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Днем в Карпатах возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Какая температура ожидается 4 сентября

  • днем – 22-27°, на юго-востоке страны - до 30°;
  • в западных областях днем прохладнее - 18-23°.

Ранее сообщалось, что оценка водности основных рек Украины за август зафиксировала усиление маловодия в ряде регионов страны.

Самая критическая ситуация сложилась на притоке Припяти - реке Стоход, где с 5 августа полностью исчез сток воды и течение фактически остановилось.

Напомним, конец августа также принес погодные контрасты, повлиявшие на созревание поздних сельскохозяйственных культур и подготовку к посеву озимых.

Из-за нехватки эффективных осадков запасы влаги в почве практически не пополнялись, и больше всего это отразится на севе озимого рапса.

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