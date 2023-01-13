Здетонував боєзапас. У Бєлгородській області окупанти знищили свій танк, - ЗМІ

У Бєлгородській області РФ під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас, внаслідок чого одну з машин було знищено, дві інші постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

Повідомляється, що пожежа на ремонтно-технічній базі розпочалася увечері 12 січня. За попередніми причинами, спалах стався через порушення пожежної безпеки під час ремонту.

Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, внаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інші Т-72, що стоять неподалік. Однак їх вдалося погасити.