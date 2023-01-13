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Здетонував боєзапас. У Бєлгородській області окупанти знищили свій танк, - ЗМІ

Фото: у Білгородській області окупанти знищили свій танк Т-72 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області РФ під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас, внаслідок чого одну з машин було знищено, дві інші постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що пожежа на ремонтно-технічній базі розпочалася увечері 12 січня. За попередніми причинами, спалах стався через порушення пожежної безпеки під час ремонту.

Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, внаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інші Т-72, що стоять неподалік. Однак їх вдалося погасити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білгородській області (Російська Федерація) сталося знеструмлення частини регіону через пошкодження високовольтних проводів нібито через падіння безпілотника.

Також ми писали, що 9 січня під російським Бєлгородом пролунали звуки вибухів , а після - в окремих громад зникла електроенергія.

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