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Сдетонировал боезапас. В Белгородской области оккупанты уничтожили свой танк, - СМИ

Фото: в Белгородской области оккупанты уничтожили свой танк Т-72 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области РФ во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боезапас, вследствие чего одна из машин была уничтожена, две других пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что пожар на ремонтно-технической базе начался вечером 12 января. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.

Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоящих неподалеку. Однако их удалось потушить.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгородской области (Российская Федерация) произошло обесточивание части региона по причине повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения беспилотника.

Также мы писали, что 9 января под российским Белгородом раздались звуки взрывов, а после - в отдельных общин исчезла электроэнергия.

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