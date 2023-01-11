Частина російської Бєлгородської області знеструмлена через падіння дрона на ЛЕП

У Бєлгородській області (Російська Федерація) сталося знеструмлення частини регіону через пошкодження високовольтних проводів нібито через падіння беспілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався у середу, 11 січня, пізно ввечері, у селищі Сєверний.

"Щось зачепило високовольтні дроти у Сєверному. Передають, що літальний апарат упав на дроти", - пише "Белгородский осведомитель".

За даними Telegram-каналу "Жесть Белгород", спалах і часткове відключення світла сталося через безпілотник, який зачепив дроти ЛЕП.

"Читачі з селища Сєверний повідомляють про те, що приблизно о 23:15 стався яскравий спалах у небі, після чого відключилося світло. До цього було чутно тривалий гул", - йдеться у публікації.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок події немає.

Згодом жителі Сєверного розповіли, що електропостачання вже відновлено.

Також у мережі опублікували відео та фото з місця пожежі та ймовірного пошкодження ЛЕП дроном.

У російській Бєлгородській області ввечері 11 січня повідомляють про дрон, що впала на ЛЕП, а також пожежу та знеструмлення (фото: t.me/zhest_belgorod)