Частина російської Бєлгородської області знеструмлена через падіння дрона на ЛЕП
У Бєлгородській області (Російська Федерація) сталося знеструмлення частини регіону через пошкодження високовольтних проводів нібито через падіння беспілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Інцидент стався у середу, 11 січня, пізно ввечері, у селищі Сєверний.
"Щось зачепило високовольтні дроти у Сєверному. Передають, що літальний апарат упав на дроти", - пише "Белгородский осведомитель".
За даними Telegram-каналу "Жесть Белгород", спалах і часткове відключення світла сталося через безпілотник, який зачепив дроти ЛЕП.
"Читачі з селища Сєверний повідомляють про те, що приблизно о 23:15 стався яскравий спалах у небі, після чого відключилося світло. До цього було чутно тривалий гул", - йдеться у публікації.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок події немає.
Згодом жителі Сєверного розповіли, що електропостачання вже відновлено.
Також у мережі опублікували відео та фото з місця пожежі та ймовірного пошкодження ЛЕП дроном.
У російській Бєлгородській області ввечері 11 січня повідомляють про дрон, що впала на ЛЕП, а також пожежу та знеструмлення (фото: t.me/zhest_belgorod)
Нагадаємо, перед цим, 9 січня, під російським Бєлгородом пролунали звуки вибухів, а після в окремих громадах зникла електроенергія.
Додамо, що раніше у російському Бєлгороді вночі 17 грудня 2022 року також пролунали вибухи.
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