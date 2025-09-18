UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Здешевлення електроенергії у вересні було прогнозованим: як вплинули попит і генерація

Фото: ціна на її електроенергію у вересні знизилася (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

У компанії D.Trading групи ДТЕК вважають падіння вартості електроенергії у вересні 2025 року об’єктивним і очікуваним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснення компанії виданню NV.

"Головним фактором стало зменшення попиту через погодні умови. Неспекотна тепла погода призвела до відсутності потреби в кондиціонуванні чи обігріві, що суттєво знизило споживання електроенергії. Це традиційно для вересня", - зазначили в компанії.

У D.Trading також підкреслили, що пропозиція на ринку зросла завдяки додатковим атомним потужностям. 

"Енергоатом у межах підготовки до опалювального сезону достроково завершив планові ремонти та підключив до енергосистеми енергоблоки-мільйонники. Це збільшило пропозицію на ринку та сприяло зниженню цін", - пояснили у компанії.

За її даними, більшість заявок формувалися на рівні нижчому за 1500 грн/МВт-год. А додатковий тиск на ціни створили газові станції, що працювали на пільговому газі. 

"Це призвело до появи додаткових дешевих заявок, які ще більше знизили ціни на РДН", - зазначили у пресслужбі D.Trading. 

Крім того, у компанії наголосили на загальноєвропейських факторах, що вплинули на ринок. 

Коливання цін спостерігалися в усіх ключових країнах ЄС.Так, у серпні-вересні 2025 року ціни змінилися наступним чином:

  • Німеччина: з 77 до 80 €/МВт-год (+4%),
  • Франція: з 54 до 26 €/МВт-год (-52%),
  • Польща: з 90 до 113 €/МВт-год (+26%),
  • Іспанія: з 68 до 55 €/МВт-год (-19%),
  • Україна: зі 108 до 81 €/МВт-год (-25%).

"Таким чином, поточна динаміка в Україні не є винятковою, а відповідає загальноєвропейським тенденціям", - підсумували у D.Trading.

Нагадаємо, у першій половині вересня ціни на ринку електроенергії "на добу наперед" (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2024 року.

Енергетичний експерт Андріан Прокіп пояснив, що ситуація була прогнозованою через надлишок пропозиції, зростання потужностей АЕС після ремонтів та традиційне вересневе зниження попиту.

