Здешевлення електроенергії у вересні було прогнозованим: як вплинули попит і генерація

У компанії D.Trading групи ДТЕК вважають падіння вартості електроенергії у вересні 2025 року об’єктивним і очікуваним.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснення компанії виданню NV.
"Головним фактором стало зменшення попиту через погодні умови. Неспекотна тепла погода призвела до відсутності потреби в кондиціонуванні чи обігріві, що суттєво знизило споживання електроенергії. Це традиційно для вересня", - зазначили в компанії.
У D.Trading також підкреслили, що пропозиція на ринку зросла завдяки додатковим атомним потужностям.
"Енергоатом у межах підготовки до опалювального сезону достроково завершив планові ремонти та підключив до енергосистеми енергоблоки-мільйонники. Це збільшило пропозицію на ринку та сприяло зниженню цін", - пояснили у компанії.
За її даними, більшість заявок формувалися на рівні нижчому за 1500 грн/МВт-год. А додатковий тиск на ціни створили газові станції, що працювали на пільговому газі.
"Це призвело до появи додаткових дешевих заявок, які ще більше знизили ціни на РДН", - зазначили у пресслужбі D.Trading.
Крім того, у компанії наголосили на загальноєвропейських факторах, що вплинули на ринок.
Коливання цін спостерігалися в усіх ключових країнах ЄС.Так, у серпні-вересні 2025 року ціни змінилися наступним чином:
"Таким чином, поточна динаміка в Україні не є винятковою, а відповідає загальноєвропейським тенденціям", - підсумували у D.Trading.
Нагадаємо, у першій половині вересня ціни на ринку електроенергії "на добу наперед" (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2024 року.
Енергетичний експерт Андріан Прокіп пояснив, що ситуація була прогнозованою через надлишок пропозиції, зростання потужностей АЕС після ремонтів та традиційне вересневе зниження попиту.