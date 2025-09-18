Снижение цен на электроэнергию в сентябре было прогнозируемым: как повлияли спрос и генерация

В компании D.Trading группы ДТЭК считают падение стоимости электроэнергии в сентябре 2025 года объективным и ожидаемым.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пояснение компании изданию NV.
"Главным фактором стало уменьшение спроса из-за погодных условий. Нежаркая теплая погода привела к отсутствию потребности в кондиционировании или обогреве, что существенно снизило потребление электроэнергии. Это традиционно для сентября", - отметили в компании.
В D.Trading также подчеркнули, что предложение на рынке выросло благодаря дополнительным атомным мощностям.
"Энергоатом в рамках подготовки к отопительному сезону досрочно завершил плановые ремонты и подключил к энергосистеме энергоблоки-миллионники. Это увеличило предложение на рынке и способствовало снижению цен", - пояснили в компании.
По ее данным, большинство заявок формировались на уровне ниже 1500 грн/МВт-час. А дополнительное давление на цены оказали газовые станции, работавшие на льготном газе.
"Это привело к появлению дополнительных дешевых заявок, еще более снизивших цены на РДН", - подчеркнули в пресс-службе D.Trading.
Кроме того, в компании отметили общеевропейские факторы, повлиявшие на рынок.
Колебания цен наблюдались во всех ключевых странах ЕС. Так, в августе-сентябре 2025 цены изменились следующим образом:
"Таким образом, текущая динамика в Украине не является исключительной, а соответствует общеевропейским тенденциям", - подытожили в D.Trading.
Напомним, в первой половине сентября цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСН) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2024 года.
Энергетический эксперт Андриан Прокоп объяснил, что ситуация была прогнозируемой из-за избытка предложения, роста мощностей АЭС после ремонтов и традиционного сентябрьского снижения спроса.