Снижение цен на электроэнергию в сентябре было прогнозируемым: как повлияли спрос и генерация

"Главным фактором стало уменьшение спроса из-за погодных условий. Нежаркая теплая погода привела к отсутствию потребности в кондиционировании или обогреве, что существенно снизило потребление электроэнергии. Это традиционно для сентября", - отметили в компании.

В D.Trading также подчеркнули, что предложение на рынке выросло благодаря дополнительным атомным мощностям.

"Энергоатом в рамках подготовки к отопительному сезону досрочно завершил плановые ремонты и подключил к энергосистеме энергоблоки-миллионники. Это увеличило предложение на рынке и способствовало снижению цен", - пояснили в компании.

По ее данным, большинство заявок формировались на уровне ниже 1500 грн/МВт-час. А дополнительное давление на цены оказали газовые станции, работавшие на льготном газе.

"Это привело к появлению дополнительных дешевых заявок, еще более снизивших цены на РДН", - подчеркнули в пресс-службе D.Trading.

Кроме того, в компании отметили общеевропейские факторы, повлиявшие на рынок.

Колебания цен наблюдались во всех ключевых странах ЕС. Так, в августе-сентябре 2025 цены изменились следующим образом:

Германия: с 77до 80 €/МВт-ч (+4%),

Франция: с 54 до 26 €/МВт-ч (-52%),

Польша: с 90 до 113 €/МВт-ч (+26%),

Испания: с 68 до 55 €/МВт-час (-19%),

Украина: со 108 до 81 €/МВт-час (-25%).

"Таким образом, текущая динамика в Украине не является исключительной, а соответствует общеевропейским тенденциям", - подытожили в D.Trading.