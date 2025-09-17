Експерт назвав причини обвалу цін на електроенергію в Україні у вересні

У першій половині вересня ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2025 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснення експерта з енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріана Прокіпа.

"Отже, у першій половині вересня ціна на ринку на добу наперед (РДН) рекордно обвалилася. Начебто великі споживачі електричної енергії мали би радіти цьому факту, адже в останні два місяці вони трубили про свою глибоку стурбованість ціновою кон’юнктурою. Виробники електроенергії, цілком природно, не можуть бути в захваті від падіння ціни. Але, окрім цього, почався шквал емоцій зі звинуваченням у ринкових маніпуляціях і втрати трейдерів електроенергії", - наголосив експерт.

За словами Прокіпа, ключовою причиною обвалу стала надлишкова пропозиція електроенергії.

"Насамперед - зростання доступних потужностей та надлишкова пропозиція. У вересні традиційно знижується попит на електроенергію через падіння спеки. Проте, сонячні електростанції ще залишаються високопродуктивними. Окрім цього, в середині серпня відбулася ротація атомних енергоблоків, що перебувають у ремонті, і доступна потужність АЕС зросла", - пояснив він.

І додав, що саме надлишок потужностей призвів до рекордних обсягів експорту електроенергії.

"У серпні Україна експортувала 450,1 тис. МВт·год, що на 60% більше, ніж у липні. Цей обсяг експорту є рекордним з моменту інтеграції української енергосистеми до європейської у 2022 році. У вересні тенденція була ще яскравіше вираженою", - зазначив Прокіп.

За його словами, падіння індексу РДН стало болючим для трейдерів, які укладали контракти на Українській енергетичній біржі ще за серпневими цінами.

"А натомість РДН обвалився. Отакої! Як же так? Хіба ж уперше? В минулому році у вересні теж падал. Пора вже було в календарі це обвести червоним", - зауважив експерт.

Водночас він підкреслив, що головна проблема ринку полягає у відсутності довгострокових договорів на постачання електроенергії.

"У більшості (якщо не у всіх) договорів ціни прив’язані саме до індексу РДН з невеликим дисконтом. Це практика доволі нетипова для ринків ЄС. І індекс РДН, на якому представлена міноритарна частка торгівлі усієї електроенергії, не може виступати базою для ціноутворення середньо- і довгострокових контрактів на постачання електроенергії", - пояснив Прокіп.

На його думку, без зміни підходів до ціноутворення ситуації зі збитками трейдерів і боргами на ринку електроенергії повторюватимуться.

"Частково, звісно, війна стоїть на перешкоді формуванню цього ринку. Але якщо не змінити нічого і не відв’язати ціноутворення від індексів РДН, то такі ситуації регулярно повторюватимуться", - наголосив Прокіп.