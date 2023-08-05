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Здай колаборанта за знижку на комуналку. В Україні спростували черговий фейк росіян

Фото: В "Нафтогазі" спростували російський фейк (РБК-Україна, Юля Червінська)
Автор: Каріна Левицька

В "Нафтогазі" спростували російський фейк про надання знижки в обмін на інформацію щодо ухилянтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії в Facebook.

"Увага, фейк! Російські телеграм-канали розповсюджують фальшиву платіжку від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України", - повідомили в компанії.

Ворожі Telegram-канали поширюють фейкову платіжку від імені НАК "Нафтогаз", у якій людям начебто пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

Насправді такого повідомлення не існує. Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: "Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота".

"Радимо не довіряти сумнівним джерелам інформації, а особливо тим, що пов’язані з країною-агресором)", - додали в компанії.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівські фейки про війну.

Також ми писали, що росіяни змушують українців в окупації дивитись пропагандистські фільми.

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Нафтогаз УкраїниВійна Росії проти України