Сдай коллаборанта за скидку на коммуналку. В Украине опровергли очередной фейк россиян

"Внимание, фейк! Российские телеграмм-каналы распространяют фальшивую платежку от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", - сообщили в компании.

Враждебные Telegram-каналы распространяют фейковую платежку от имени НАК "Нафтогаз", в которой людям якобы предлагают скидку за оплату услуг, если они сдадут коллаборационистов или уклонистов.

На самом деле такого сообщения не существует. Пропагандисты взяли уже существующую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: "Вы можете получить СКИДКУ на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота".

"Советуем не доверять сомнительным источникам информации, а особенно тем, которые связаны со страной-агрессором)", - добавили в компании.

Напомним, ранее СБУ разоблачила 11 интернет-агитаторов, распространявших кремлевские фейки о войне.

Также мы писали, что россияне заставляют украинцев в оккупации смотреть пропагандистские фильмы.

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