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Поширювали кремлівські фейки про війну: СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів

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Четвер 04 травня 2023 14:22
Поширювали кремлівські фейки про війну: СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів Фото: СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівські фейки про війну (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки заблокувала діяльність розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, до складу якої входило 11 осіб з різних областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Повідомляється, що інтернет-агітатори у месенджерах та соцмережах поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх "публікацій" вони брали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора.

У Київській області:

викрили бізнесмена, який на сторінці у Facebook заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні - це нібито "внутрішній громадянський конфлікт".

У Чернігівській області:

припинили діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі "Однокласники" поширювали дописи на підтримку агресивної політики РФ та співчували втратам окупантів.

У Дніпропетровській області:

викрили чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з росіянами і дискредитували Сили оборони.

У Харківські області:

затримали ворожого поплічника, який у Facebook він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував загарбників.

У Кіровоградській області:

задокументували діяльність двох інтернет-агітаторів, що виправдовували воєнні злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст.

В Одесі:

повідомили про підозру одній з адміністраторів анонімного Telegram-чату, який створили для збору даних про пересування української військової техніки по території області.

Ще одного адміністратора затримали у лютому в результаті спецоперації СБУ.

За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала мережу ботоферм з аудиторією майже 200 тисяч користувачів, які поширювали фейки для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.

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Служба безпеки України фейки
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