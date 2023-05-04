Поширювали кремлівські фейки про війну: СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів

Служба безпеки заблокувала діяльність розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, до складу якої входило 11 осіб з різних областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Повідомляється, що інтернет-агітатори у месенджерах та соцмережах поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх "публікацій" вони брали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора.

У Київській області:

викрили бізнесмена, який на сторінці у Facebook заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні - це нібито "внутрішній громадянський конфлікт".

У Чернігівській області:

припинили діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі "Однокласники" поширювали дописи на підтримку агресивної політики РФ та співчували втратам окупантів.

У Дніпропетровській області:

викрили чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з росіянами і дискредитували Сили оборони.

У Харківські області:

затримали ворожого поплічника, який у Facebook він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував загарбників.

У Кіровоградській області:

задокументували діяльність двох інтернет-агітаторів, що виправдовували воєнні злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст.

В Одесі:

повідомили про підозру одній з адміністраторів анонімного Telegram-чату, який створили для збору даних про пересування української військової техніки по території області.

Ще одного адміністратора затримали у лютому в результаті спецоперації СБУ.

За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу: