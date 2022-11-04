Здавав українських партизанів. Зрадника з Київської області засудили на 15 років

Під час окупації частини Київської області чоловік здавав своїх односельців росіянам. Його засудили на 15 років тюрми за державну зраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"Ворожим поплічником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу самооборони одного із селищ Броварського району", - йдеться у повідомленні.
Після окупації населеного пункту він одразу почав співпрацювати з росіянами. Чоловік здавав окупантам адреси проживання односельців, які чинили спротив загарбникам. Саме через нього було викрадено командира та інших учасників загону самооборони, до якого раніше він входив.
"До потерпілих застосовували насильство і погрози вбивства. Встановлено факти, коли людей із зав’язаними очима ставили до стінки та стріляли їм під ноги, імітуючи розстріл", - пояснили в СБУ.
Після деокупації регіону чоловіка затримали та оголосили підозру у державній зраді. Суд визнав чоловіка винним та призначив 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що мешканця Дніпра засудили на 5 років за те, що зливав ворогу дані про ЗСУ.
Також стало відомо, що до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.
Також повідомлялося, що правоохоронці викрили сімох бойовиків так званої "ДНР", які брали участь у штурмі "Азовсталі" у Маріуполі. Їм оголосили підозру.
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