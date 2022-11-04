UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Здавав українських партизанів. Зрадника з Київської області засудили на 15 років

Фото: Зрадника з Київської області засудили на 15 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Під час окупації частини Київської області чоловік здавав своїх односельців росіянам. Його засудили на 15 років тюрми за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Ворожим поплічником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу самооборони одного із селищ Броварського району", - йдеться у повідомленні.

Після окупації населеного пункту він одразу почав співпрацювати з росіянами. Чоловік здавав окупантам адреси проживання односельців, які чинили спротив загарбникам. Саме через нього було викрадено командира та інших учасників загону самооборони, до якого раніше він входив.

"До потерпілих застосовували насильство і погрози вбивства. Встановлено факти, коли людей із зав’язаними очима ставили до стінки та стріляли їм під ноги, імітуючи розстріл", - пояснили в СБУ.

Після деокупації регіону чоловіка затримали та оголосили підозру у державній зраді. Суд визнав чоловіка винним та призначив 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що мешканця Дніпра засудили на 5 років за те, що зливав ворогу дані про ЗСУ.

Також стало відомо, що до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили сімох бойовиків так званої "ДНР", які брали участь у штурмі "Азовсталі" у Маріуполі. Їм оголосили підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниКиївська областьВійна в Україні