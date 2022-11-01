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Мешканця Дніпра засудили на 5 років за те, що зливав ворогу дані про ЗСУ

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Дніпро, Вівторок 01 листопада 2022 17:18
Мешканця Дніпра засудили на 5 років за те, що зливав ворогу дані про ЗСУ Фото: Мешканця Дніпра засудили на 5 років за те, що зливав ворогу дані про ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканця Дніпра засудили до 5 років позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про переміщення Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Чоловік за допомогою листування у месенджері "Telegram" передавав адміністраторам проросійських каналів у соціальних мережах відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.

Також чоловік зливав інформацію про переміщення ЗСУ та військової техніки на території міста Дніпра. Розслідування здійснювала СБУ у Дніпропетровській області.

Чоловіка визнали винним у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України та інших збройних формувань та засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.

Раніше ми писали, що у Вовчанську Харківської області двоє колишніх поліцейських перейшли на бік Росії та працювали на окупантів. Їм оголосили підозру за державну зраду.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили сімох бойовиків так званої "ДНР", які брали участь у штурмі "Азовсталі" у Маріуполі. Їм оголосили підозру.

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