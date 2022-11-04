Сдавал украинских партизан. Предателя из Киевской области осудили на 15 лет

"Вражеским приспешником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вошел в состав самообороны одного из поселков Броварского района", - говорится в сообщении.

После оккупации населённого пункта он сразу начал сотрудничать с россиянами. Мужчина сдавал оккупантам адреса проживания односельчан, которые сопротивлялись захватчикам. Именно из-за него был похищен командир и другие участники отряда самообороны, в который ранее он входил.

"К потерпевшим применяли насилие и угрозы убийства. Установлены факты, когда людей с завязанными глазами ставили к стенке и стреляли им под ноги, имитируя расстрел", - пояснили в СБУ.

После деоккупации региона мужчину задержали и объявили подозрение в государственной измене. Суд признал мужчину виновным и назначил 15 лет лишения свободы.