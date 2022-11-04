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Сдавал украинских партизан. Предателя из Киевской области осудили на 15 лет

Фото: Предателя из Киевской области осудили на 15 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время оккупации части Киевской области мужчина сдавал своих односельчан россиянам. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Вражеским приспешником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вошел в состав самообороны одного из поселков Броварского района", - говорится в сообщении.

После оккупации населённого пункта он сразу начал сотрудничать с россиянами. Мужчина сдавал оккупантам адреса проживания односельчан, которые сопротивлялись захватчикам. Именно из-за него был похищен командир и другие участники отряда самообороны, в который ранее он входил.

"К потерпевшим применяли насилие и угрозы убийства. Установлены факты, когда людей с завязанными глазами ставили к стенке и стреляли им под ноги, имитируя расстрел", - пояснили в СБУ.

После деоккупации региона мужчину задержали и объявили подозрение в государственной измене. Суд признал мужчину виновным и назначил 15 лет лишения свободы.

Напомним, что житель Днепра приговорен к 5 годам за то, что сливал врагу данные об ВСУ.

Также стало известно, что к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили жительницу Николаева, которая по заданию спецслужб РФ добровольно в апреле и мае 2022 года собирала информацию о местах дислокации ВСУ.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили семерых боевиков так называемой "ДНР", принимавших участие в штурме "Азовстали" в Мариуполе. Им объявили подозрение.

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