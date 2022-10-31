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Штурмували "Азовсталь". Сімом бойовикам "ДНР" оголосили підозру у держзраді

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Маріуполь, Понеділок 31 жовтня 2022 13:28
Штурмували "Азовсталь". Сімом бойовикам "ДНР" оголосили підозру у держзраді Фото: зрадникам, які штурмували "Азовсталь", оголосили підозру (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили сімох бойовиків так званої "ДНР", які брали участь у штурмі "Азовсталі" у Маріуполі. Їм оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, шестеро громадян України та так званий "міністр внутрішніх справ ДНР" перейшли на бік ворога та співпрацювали з агресором. Останній раніше займав посаду начальника відділу боротьби з торгівлею людьми ГУ МВС України в Донецькій області.

Зрадники приєдналися до незаконних формувань. У травні 2022 року вони у складі "спецпідрозділу КАСКАД МВС ДНР" штурмували маріупольську "Азовсталь", яку обороняли українські захисники. Бойовики також керували захопленням українських бійців у полон.

Проти семи бойовиків порушили кримінальну справу та оголосили підозру у державній зраді, а також участі у не передбачених законом збройних формуваннях та нападі на підприємства (ч. 1 ст. 111 (в ред. 2014 року), ч. 2 ст. 111, ч. 3, 4 ст. 260 КК України).

Штурмували &quot;Азовсталь&quot;. Сімом бойовикам &quot;ДНР&quot; оголосили підозру у держзраді

Фото: зрадникам, які штурмували "Азовсталь", оголосили підозру (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, раніше двом колишній поліцейським з Вовчанська (Харківська область) оголосили підозру у державній зраді. Вони під час окупації працювали на ворога.

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