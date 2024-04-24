"Здавав" позиції ЗСУ. Повідомлено про підозру митрополиту Арсенію

Що сталось

Згідно з даними слідства, клірик під час літургії "здав" ворогу розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі Донецької області.

"Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Telegram-каналу", - пише СБУ.

Таким чином клірик намагався завуальовано "злити" ворогу місця дислокації українських блокпостів.

Фото: митрополиту Арсенію повідомили про підозру (t.me/SBUkr)

Зокрема митрополит Арсеній, ще до повномасштабної війни, висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Це підтверджують інтерв'ю, в яких він називав збройну агресію Росії "громадянським конфліктом".

Що загрожує

Клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості.



"Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі", - додає СБУ.

Перевірки УПЦ Московського патріархату

Торік СБУ провела низку перевірок єпархій УПЦ МП внаслідок чого десятки служителів Московського патріархату отримали підозру щодо розпалювання ворожнечі, державну зраду чи заперечення війни.

Нещодавно підозру було оголошено священнику Данилевичу, який закликав помолитися за окупантів у війні проти України.