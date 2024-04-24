RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сдавал" позиции ВСУ. Сообщено о подозрении митрополиту Арсению

Фото: митрополиту Арсению сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Настоятелю Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополиту Арсению сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что случилось

Согласно данным следствия, клирик во время литургии "сдал" врагу расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

"Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Telegram-канала", - пишет СБУ.

Таким образом, клирик пытался завуалированно "слить" врагу места дислокации украинских блокпостов .

Фото: митрополиту Арсению сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)

В частности, митрополит Арсений, еще до полномасштабной войны, высказывал прокремлевские нарративы относительно войны в Украине. Это подтверждают интервью, в которых он называл вооруженную агрессию России "гражданским конфликтом".

Что угрожает

Клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности. 
   
«Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы", - добавляет СБУ. 

Проверки УПЦ Московского патриархата

В прошлом году СБУ провела ряд проверок епархий УПЦ МП, в результате чего десятки служителей Московского патриархата получили подозрение в разжигании вражды, государственной измене или отрицании войны.

Недавно подозрение было объявлено священнику Данилевичу, призвавшему помолиться за оккупантов в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДонецкая область