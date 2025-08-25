Здавав позиції ЗСУ: екс-підполковника у Сумах засудили до 15 років тюрми

Що відомо про справу

За даними слідства, Рагулін ще у травні 2022 року був завербований представниками РФ. Використовуючи месенджер Signal, він передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та іншої військової техніки на території Краснопільської громади Сумської області.

Чоловік також надсилав фотоматеріали з поясненнями, що допомагали окупантам коригувати обстріли українських позицій. У матеріалах справи зафіксовано п’ять епізодів передачі даних, останній з яких відбувся 29 травня 2022 року.

Деталі судового процесу

1 червня 2022 року чоловіка затримала СБУ. На суді він свою провину не визнав, заявляв про "побутове" спілкування з військовим пенсіонером із РФ. Водночас він не заперечив, що вилучені мобільні телефони та SIM-картки, через які велося листування, належать йому.

Суд призначив Юрію Рагуліну покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.