Сдавал позиции ВСУ: экс-подполковника в Сумах приговорили к 15 годам тюрьмы

Понедельник 25 августа 2025 19:22
Сдавал позиции ВСУ: экс-подполковника в Сумах приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: В Сумах суд вынес приговор бывшему подполковнику ГСО (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумах суд признал виновным в государственной измене бывшего подполковника Государственной службы охраны и пенсионера Юрия Рагулина. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.

Что известно о деле

По данным следствия, Рагулин еще в мае 2022 года был завербован представителями РФ. Используя мессенджер Signal, он передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и другой военной техники на территории Краснопольской общины Сумской области.

Мужчина также присылал фотоматериалы с объяснениями, которые помогали оккупантам корректировать обстрелы украинских позиций. В материалах дела зафиксировано пять эпизодов передачи данных, последний из которых состоялся 29 мая 2022 года.

Детали судебного процесса

1 июня 2022 года мужчину задержала СБУ. На суде он свою вину не признал, заявлял о "бытовом" общении с военным пенсионером из РФ. При этом он не отрицал, что изъятые мобильные телефоны и SIM-карты, через которые велась переписка, принадлежат ему.

Суд назначил Юрию Рагулину наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ в Херсоне задержала местного жителя, который собирал разведданные для подготовки прорыва российских ДРГ на правобережье области. Мужчина фотографировал оборонительные объекты возле Днепра и выспрашивал информацию у людей. Его разоблачили и задержали за госизмену. Агенту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

РБК-Украина также рассказывало, что директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил: двух сотрудников бюро арестовали по подозрению в госизмене, еще трое получили подозрения в совершении ДТП. Сейчас идет следствие, а также внутренние расследования в НАБУ. Кривонос призвал СБУ обнародовать материалы, подтверждающие причастность подозреваемых к российскому влиянию.

