У Харківській області окупаційного "поліцейського" засудили до 13 років тюрми
Житель Харківської області доєднався до окупаційної "поліції" та допомагав загарбникам. Правоохоронці його затримали, а суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Під час окупації смт Борова місцевий мешканець добровільно обійняв посаду "чергового чергової частини" новоствореного псевдоправоохоронного органу - "народної поліції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що колаборант провадив контрольно-пропускний режим у так званій "поліції" та охороняв адміністративну будівлю. Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав.
Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності. Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати окремі посади строком на 13 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що суд визнав винними двох військовослужбовців РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням у Чернігівській області й порушенні законів та звичаїв війни. Їх засуджено до 11 років та 11 років 6 місяців позбавлення волі.
Чоловік допомагав окупантам проводити "референдуму" у Херсонській області. Його засудили до 5 років тюрми за колабораційну діяльність.
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