У Харківській області окупаційного "поліцейського" засудили до 13 років тюрми

Житель Харківської області доєднався до окупаційної "поліції" та допомагав загарбникам. Правоохоронці його затримали, а суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Під час окупації смт Борова місцевий мешканець добровільно обійняв посаду "чергового чергової частини" новоствореного псевдоправоохоронного органу - "народної поліції", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що колаборант провадив контрольно-пропускний режим у так званій "поліції" та охороняв адміністративну будівлю. Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав. Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності. Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати окремі посади строком на 13 років з конфіскацією майна.