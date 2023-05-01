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Здавав позиції ППО. Жителя Харкова засудили до 5 років тюрми за допомогу ворогу

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Харків, Понеділок 01 травня 2023 17:00
Здавав позиції ППО. Жителя Харкова засудили до 5 років тюрми за допомогу ворогу Фото: Харків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Харкова передавав ворогу позиції протиповітряної оборони у місті. Його засудили до 5 років позбавлення волі за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"У червні 2022 року в одній із соціальних мереж чоловік у власних коментарях вказував точні позиції сил протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці підрозділи ЗСУ виконували бойове завдання з відсічі збройної агресії РФ, прикриваючи місто від ворожих ракет, якими щоденно обстрілювали Харків. Після того, як чоловік опублікував заборонену інформацію, російські військові піддавали ці локації обстрілам п‘ять разів.

"У судовому засіданні харків’янин пояснив, що дійсно писав коментарі в соціальній мережі, але вину у вчиненні злочину не визнав. Засуджений таким способом нібито намагався попередити про "прильоти", - пояснили у прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним за фактом поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що чоловік допомагав окупантам проводити "референдуму" у Херсонській області. Його засудили до 5 років тюрми за колабораційну діяльність.

Житель Закарпатської області підтримував дії РФ та хотів створити "Підкарпатську Русь". Правоохоронці задокументували його злочинну діяльність, а суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 20 років.

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