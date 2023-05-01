Здавав позиції ППО. Жителя Харкова засудили до 5 років тюрми за допомогу ворогу

Житель Харкова передавав ворогу позиції протиповітряної оборони у місті. Його засудили до 5 років позбавлення волі за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"У червні 2022 року в одній із соціальних мереж чоловік у власних коментарях вказував точні позиції сил протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці підрозділи ЗСУ виконували бойове завдання з відсічі збройної агресії РФ, прикриваючи місто від ворожих ракет, якими щоденно обстрілювали Харків. Після того, як чоловік опублікував заборонену інформацію, російські військові піддавали ці локації обстрілам п‘ять разів.

"У судовому засіданні харків’янин пояснив, що дійсно писав коментарі в соціальній мережі, але вину у вчиненні злочину не визнав. Засуджений таким способом нібито намагався попередити про "прильоти", - пояснили у прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним за фактом поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.