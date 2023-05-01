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Сдавал позиции ПВО. Жителя Харькова приговорили к 5 годам тюрьмы за помощь врагу

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Харьков, Понедельник 01 мая 2023 17:00
Сдавал позиции ПВО. Жителя Харькова приговорили к 5 годам тюрьмы за помощь врагу Фото: Харьков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Харькова передавал врагу позиции противовоздушной обороны в городе. Его приговорили к 5 годам лишения свободы по факту распространения информации о расположении ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В июне 2022 года в одной из социальных сетей мужчина в своих комментариях указывал точные позиции сил противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти подразделения ВСУ выполняли боевое задание по отражению вооруженной агрессии РФ, прикрывая город от вражеских ракет, которыми ежедневно обстреливали Харьков. После того как мужчина опубликовал запрещенную информацию, российские военные подвергали эти локации обстрелам пять раз.

"В судебном заседании харьковчанин объяснил, что действительно писал комментарии в социальной сети, но вину в совершении преступления не признал. Осужденный таким способом якобы пытался предупредить о прилетах", - пояснили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным по факту распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, что мужчина помогал оккупантам проводить "референдум" в Херсонской области. Его приговорили к 5 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Житель Закарпатской области поддерживал действия РФ и хотел создать "Подкарпатскую Русь". Правоохранители задокументировали его преступную деятельность, а суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

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