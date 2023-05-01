Чоловіка засудили до п’яти років тюрми за проведення "референдуму" у Херсонській області

Чоловік допомагав окупантам проводити "референдуму" у Херсонській області. Його засудили до 5 років тюрми за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Чоловік добровільно брав участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 23 по 27 вересня 2022 року він ходив по домівках місцевих мешканців Херсонської громади з "бюлетенями" та урною, закликаючи їх брати участь у незаконному "голосуванні". За це отримав "винагороду" від окупантів у розмірі 30 тисяч рублів.

Ураховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання - 5 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом на 10 років.