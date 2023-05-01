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Чоловіка засудили до п’яти років тюрми за проведення "референдуму" у Херсонській області

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Херсонська область, Понеділок 01 травня 2023 15:17
Чоловіка засудили до п’яти років тюрми за проведення "референдуму" у Херсонській області Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Чоловік допомагав окупантам проводити "референдуму" у Херсонській області. Його засудили до 5 років тюрми за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Чоловік добровільно брав участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 23 по 27 вересня 2022 року він ходив по домівках місцевих мешканців Херсонської громади з "бюлетенями" та урною, закликаючи їх брати участь у незаконному "голосуванні". За це отримав "винагороду" від окупантів у розмірі 30 тисяч рублів.

Ураховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання - 5 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом на 10 років.

Нагадаємо, що жителька Старобільського району (Луганська область) торік займалась проведенням незаконного "референдуму". Правоохоронці виявили її та затримали.

Жителька Херсонської області допомагала окупантам проводити незаконний "референдум". Правоохоронці її виявили та затримали. Її підозрюють у колабораційній діяльності.

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