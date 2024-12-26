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"Здавав" патріотів під час битви за Миколаїв: суд виніс вирок зраднику

Четвер 26 грудня 2024 16:20
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"Здавав" патріотів під час битви за Миколаїв: суд виніс вирок зраднику Фото: суд виніс вирок зраднику, який здавав патріотів під час битви за Миколаїв (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок ворожому поплічнику, який під час битви за Миколаїв "здавав" українських патріотів. Наступні 11 років він проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Фігурантом є 25-річний житель Миколаївської області, який після окупації Снігурівського району підтримав ворога й добровільно зголосився чергувати на російських блокпостах.

"Там він отримав автоматичну зброю та завдання від ворога: виявляти українських патріотів, які намагалися вивезти свої сім’ї на підконтрольну Україні територію нашої держави", - додає СБУ.

За інструкцією росіян зрадник зупиняв цивільні автомобілі й погрожуючи зброєю, змушував водія та пасажирів виходити з транспортного засобу. Після цього під виглядом "перевірки" відбирав у людей документи, мобільні телефони, гроші, ключі та інші речі.

Фото: суд виніс вирок зраднику, який здавав патріотів під час битви за Миколаїв (t.me/SBUkr)

"Після цього зрадник наводив автомат на людей і намагався змусити їх залишитися на окупованій тоді частині території Миколаївщини та співпрацювати з рашистами. Більшу частину потерпілих просто "розвертали" назад, але поверталися вони уже без свого майна", - пишу СБУ,

Після деокупації зрадник намагався уникнути покарання й постійно змінював адреси тимчасового проживання в регіоні. Пізніше його затримали в орендованій квартирі.

Рішення суду

Зловмисника визнали винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України - пособництво державі-агресору.

Як й згадувалось вище, суд призначив йому 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно довело вину ще шістьох зрадників, які співпрацювали з Росією та брали участь у бойових діях проти ЗСУ на Донецькому напрямку.

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Служба безпеки України Миколаїв
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