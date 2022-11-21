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Здавав окупантам позиції військових. У Слов’янську затримали агента РФ

Фото: У Слов’янську затримали агента РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці у Слов’янську (Донецька область) затримали чоловіка, який здавав окупантам дані про місця дислокації Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У листопаді 2022 року мешканець Слов'янська з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці заявили, що чоловік передавав дані про місця розташування автотранспорту та військової техніки українських захисників, а також щодо розміщення блокпосту на території міста.

"Після скоєного чоловіка викрили та затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - додали у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру у "у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України". Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, що чоловік здавав росіянам позиції ЗСУ у Сумській області. За це його засудили до 15 років позбавлення волі.

Також Служба безпеки України затримала російського шпигуна - агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у Чернігівській області.

У Харкові затримали російського агента. Він передавав ворогу інформацію про позиції української ППО.

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