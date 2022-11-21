Здавав окупантам позиції військових. У Слов’янську затримали агента РФ

"У листопаді 2022 року мешканець Слов'янська з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці заявили, що чоловік передавав дані про місця розташування автотранспорту та військової техніки українських захисників, а також щодо розміщення блокпосту на території міста.

"Після скоєного чоловіка викрили та затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - додали у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру у "у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України". Йому загрожує до восьми років тюрми.