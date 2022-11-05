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Чоловіка засудили на 15 років тюрми за передачу інформацію про ЗСУ у Шостці

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Україна, Субота 05 листопада 2022 22:15
Чоловіка засудили на 15 років тюрми за передачу інформацію про ЗСУ у Шостці Фото: Чоловіка засудили на 15 років тюрми за передачу інформацію про ЗСУ у Шостці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Чоловік здавав росіянам позиції ЗСУ у Сумській області. За це його засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Засуджений та його знайомий були залучені представником збройних сил РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє прокуратура, чоловіки відправляли куратору фото та відео місць дислокації військових підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань. Також росіян цікавили дані про кількість їх особового складу та військової техніки, а також її переміщення на території міста Шостка та Шосткинського району Сумської області.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та засудив його до 15 років позбавлення волі. Стосовно спільника засудженого та куратора з РФ триває слідство.

Нагадаємо, що мешканця Дніпра засудили на 5 років за те, що зливав ворогу дані про ЗСУ.

Також стало відомо, що до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.

Під час окупації частини Київської області чоловік здавав своїх односельців росіянам. Його засудили на 15 років тюрми за державну зраду.

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