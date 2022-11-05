Чоловіка засудили на 15 років тюрми за передачу інформацію про ЗСУ у Шостці

Чоловік здавав росіянам позиції ЗСУ у Сумській області. За це його засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Засуджений та його знайомий були залучені представником збройних сил РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє прокуратура, чоловіки відправляли куратору фото та відео місць дислокації військових підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань. Також росіян цікавили дані про кількість їх особового складу та військової техніки, а також її переміщення на території міста Шостка та Шосткинського району Сумської області.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та засудив його до 15 років позбавлення волі. Стосовно спільника засудженого та куратора з РФ триває слідство.