Сдавал оккупантам позиции военных. В Славянске задержан агент РФ

"В ноябре 2022 года житель Славянска по собственному мобильному телефону через мессенджер отправил сообщение о местонахождении личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.

Также правоохранители заявили, что мужчина передавал данные о местоположениях автотранспорта и военной техники украинских защитников, а также о размещении блокпоста на территории города.

"После совершенного мужчины разоблачили и задержали правоохранители. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога", - добавили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в "в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.